Schwartzman derrota Bedene e está nas quartas do ATP 250 de Buenos Aires

O #19 Diego Schwartzman venceu o #57 Aljaz Bedene e está nas quartas de final do ATP 250 de Buenos Aires, disputado no saibro, na Argentina. Dono da casa, o cabeça de chave nº 4 derrotou o esloveno por dois sets a um, com parciais de 6/4, 2/6 e 6/2.

O primeiro set da partida foi ‘maluco’. Nenhum dos dois tenistas mostrou segurança e cometeram muitos erros. Houve cinco quebras: três para Schwarztman e duas para Bedene. O argentino cedeu três break points para o adversário, mas conseguiu se salvar na maioria, com um bom aproveitamento de 1º saque (75% dentro da quadra), enquanto que o esloveno concedeu o dobro de chances, e mesmo salvando metade, acabou derrotado na parcial. O tenista da casa fechou em 6/4 após 44 minutos.

A segunda parcial foi completamente diferente. Bedene voltou mais firme no seu saque, aplicando 2 aces e 78% dos pontos ganhos com o primeiro serviço, além de também ter ótima atuação nos games em que o oponente sacou. O 57º do mundo teve maior foco nos pontos importantes, aproveitando as duas chances de quebra que teve, e salvando todas a favor do adversário. Esse cenário levou para um 6/2 e a partida foi para o terceiro e decisivo set.

Schwartzman veio para a última etapa sabendo que não podia cometer mais erros, se quisesse levar a vitória em casa. Assim, com muita consistência em todos os fundamentos, o argentino foi um oponente duro e empurrou a pressão para o outro lado. Ele teve porcentagem maior que 50% em quase todas as estatísticas na parcial, e conseguiu vencer no serviço do adversário nas três primeiras vezes que Bedene sacou. Com isso, o jogo não durou muito mais. Em pouco mais de meia hora, o cabeça de chave nº 4 fez 6/2 e fechou a partida em 2 sets a 1.

Diego Schwartzman enfrenta agora Albert Ramos-Vinolas, algoz de David Ferrer. Em duelo na segunda rodada, o espanhol venceu por 2 sets a 1 e eliminou o compatriota, que está em seu ano de despedida do circuito.