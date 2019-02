Com partidas do qualifying, Rio Open dá o pontapé inicial neste sábado

A sexta edição do Rio Open vai começar. A partir deste sábado (16), o saibro do Jockey Club Brasileiro irá receber o maior torneio da América Latina. Em 2019, os principais nomes do torneio são Dominic Thiem (campeão em 2017), Diego Schwartzman (atual campeão), Fabio Fognini (finalista em 2015) e Marco Cecchinato (semifinalista em Roland Garros no ano passado).

A chave principal da competição começa na próxima segunda-feira (18), mas o qualifying terá seus primeiros duelos acontecendo já neste sábado. Com Thiago Monteiro e Thiago Wild já garantidos no torneio através de wildcards cedidos pela organização, o Brasil terá cinco representantes buscando furar o quali. Os experientes Thomaz Bellucci e Rogério Dutra Silva terão a companhia de três jovens: Rafael Matos (23), Matheus Alves (18) e Natan Rodrigues (17). O trio recebeu um convite para participar da fase prévia.

Os dois últimos tenistas fazem parte do Time Guga, uma equipe formada por jovens promissores que é apoiada pelo ex-número um do mundo. Vale lembrar que outra revelação do tênis brasileiro, Gilbert Klier, também havia ganho um convite do Rio Open para disputar o quali, mas se lesionou e não poderá participar.

Horários

O ATP 500 do Rio de Janeiro divulgou os horários das sessões para todos os dias da semana. Nos dois dias de qualifying, as partidas terão início às 16h (de Brasília). A programação para a chave principal é diferente. De segunda a quinta feira serão duas sessões: a primeira, que debutará às 16h30, e a segunda, que se iniciará às 19h. Já de sexta-feira a domingo, quando acontece a fase final do torneio, será uma sessão única, que começará a partir das 19h.