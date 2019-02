Cecchinato vence Carballés Baena e se garante na semifinal do ATP 250 de Buenos Aires

O italiano #18 Marco Cecchinato segue firme na caminhada rumo ao título do ATP 250 de Buenos Aires. Nesta sexta (15), o cabeça de chave três do torneio bateu o espanhol #119 Roberto Carballés Baena por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (3) e 6/4, em 1h53 de partida, e garantiu vaga na semifinal.

O jogo começou com os tenistas sacando bem e não dando muitas chances na parcial. No quinto game, Baena conseguiu quebrar o serviço do italiano e abriu vantagem no placar, mas durou pouco a liderança do espanhol. Cecchinato reagiu rapidamente e devolveu a quebra.

A partida continuou muito disputada e foi para o tie-break. Superior, o cabeça de chave três do torneio conseguiu a mini quebra e obteve três set points. O tenista da Itália não perdeu tempo e fechou o primeiro set na sequência em 7/6 (3).

O segundo set começou diferente e nos três primeiros games, nenhum dos dois tenistas confirmaram o serviço. Melhor para Cecchinato, que abriu 3/1 na parcial. O italiano continuou sólido para manter a vantagem e no décimo game sacou para fechar o confronto em 6/4. O número 18 do mundo selou a vitória e se garantiu entre os quatro melhores do Argentina Open.

A semifinal será realizada neste sábado (16). Buscando uma vaga na final -que seria sua primeira no ano -, Cecchinato medirá forças com o vencedor do confronto entre o argentino #50 Guido Pella e o espanhol #77 Jaume Munar.