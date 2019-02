Halep busca desvantagem, se impõe contra Svitolina e alcança a final em Doha

Equilíbrio. Essa é a palavra que resume o grande confronto entre a romena #3 Simona Halep e a ucraniana #7 Elina Svitolina, válida pela semifinal do WTA Premier de Doha, no Catar. Após 2h09 minutos de jogo, quem levou a melhor foi a ex-número um do mundo, ao vencer Svitolina por 2 sets a 1, parciais de 6/3, 3/6 e 6/4, nesta sexta-feira (15).

No primeiro set, Halep conseguiu excelente aproveitamento no ganho de pontos tentados em seu primeiro serviço, além disso, foi eficiente defensivamente, salvando a única tentativa de quebra de serviço que sofrera e conseguindo quebrar o de Svitolina por duas vezes. Com isso, fechou o set em 6/3.

No segundo set, apesar de manter o bom aproveitamento de pontos no primeiro serviço, Halep não conseguiu conter o ímpeto de Svitolina e sucumbiu. Com agressividade e tentando as bolas no fundo de quadra, a ucraniana não sofreu qualquer ameaça de quebra e conseguiu quebrar o serviço da adversária por duas vezes, devolvendo o placar do primeiro set, com parcial de 6/3 e empatou o jogo.

No terceiro e derradeiro set, como já é de praxe na WTA, venceu quem teve melhor desempenho mental e físico. Com quebras de serviços de ambos os lados, melhor para Halep que conseguiu salvar quatro das cinco vezes que esteve ameaçada e ainda conseguiu impor duas quebras para Svitolina. No fim, 6/4 e vitória da romena por 2 sets a 1.

Essa é a primeira final de Simona Halep após seis meses, desde que foi vice em Cincinatti, quando perdeu para a holandesa Kiki Bertens. Em Doha, Halep vai encarar na final a belga #21 Elise Mertens, que bateu a alemã #6 Angelique Kerber, por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 2/6 e 6/1. O duelo está previsto para ocorrer neste sábado (16), às 13h. Será o terceiro duelo entre as duas jogadoras e Halep venceu os dois primeiros.