Thiem sofre, mas vence Cuevas e está na semifinal do ATP de Buenos Aires

O #8 Dominic Thiem derrotou o #78 Pablo Cuevas e avançou à semifinal do ATP 250 de Buenos Aires, na Argentina. Defendendo o título na capital argentina, o austríaco superou o uruguaio de virada por dois sets a um, em 1h51, com parciais de 4/6, 6/4 e 6/3, nesta sexta-feira (15).

A partida foi curta se for considerado que teve três sets disputados - o mais longo foi o segundo com 43 minutos. Os dois tenistas jogaram um tênis progressivo e atacando o adversário. Eles não se contentavam em apenas se defender, mesmo sendo no saibro.

As parciais foram parecidas, com o jogador que fosse mais decisivo nos pontos importantes levando a melhor. Houve apenas uma quebra no primeiro set, a favor de Cuevas, e uma no terceiro, a favor de Thiem. No segundo, o austríaco abriu vantagem logo no início, vencendo no saque do adversário. Uma troca de quebras no final da etapa e a liderança continuou com o cabeça de chave número um.

Thiem teve que sair de trás no placar e aplicou a virada. Durante toda a partida, o jogo foi ‘lá e cá’. Os jogadores tiveram o mesmo número de aces (quatro), duplas faltas (três), porcentagem parecida de pontos ganhos com primeiro saque, com cerca de 70%, etc. O ponto-chave foi que o número oito do mundo conseguiu colocar mais pressão depois de estar perdendo e Cuevas passou a errar um pouco mais. As três duplas faltas saíram somente no segundo set. Depois de quase duas horas de partida, o austríaco obteve a vitória por dois sets a um.

O austríaco avança agora para enfrentar neste sábado (16) no Argentina Open o #19 Diego Schwartzman, que derrotou o #96 Albert Ramos-Vinolas por 2 a 0. Curiosamente, os dois estão juntos nas semis do torneio de duplas, que acontecerá poucas horas após a partida de simples.