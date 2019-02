Mertens vence Halep de virada em Doha e conquista maior troféu da carreira

Em uma das melhores partidas da temporada, a #21 Elise Mertens derrubou a #3 Simona Halep e conquistou pela primeira vez um título de nível WTA Premier, o Qatar Total Open, em Doha. A belga venceu por dois sets a um, parciais de 3/6, 6/4 e 6/3, em 2h06, neste sábado (16). Este foi o quinto troféu de Mertens no circuito.

Após seis games de equilíbrio, e duas quebras para cada tenista, Mertens entrou em um loop negativo e viu Halep atropelar no set de abertura. A ex-número um do mundo venceu os últimos 12 pontos da parcial para fechar em 6/3, em 35 minutos.

A sequência positiva continuou no segundo tempo para Halep, que chegou a 18 pontos e cinco games consecutivos, abrindo 2/0 na segunda parcial. Mertens finalmente voltou ao placar quebrando na sequência, antes de pedir um tempo médico para um atendimento nas costas. Os quatro games seguintes tiveram break points, mas todos foram salvos, e os saques foram mantidos até o 4/4.

Neste momento, Mertens aproveitou um game de nível mais baixo de Halep para quebrar de 40-0, e confirmar o saque na sequência para empatar a partida: 6/4, em 49 minutos.

Beware of Belgium 🙌@elise_mertens endures a Halep storm and finds her best tennis to take the second set 6-4. One set to determine the #QTO2019 champion! pic.twitter.com/4br1X9Py5Y — WTA (@WTA) 16 de fevereiro de 2019

Em dois games muito longos para inicial o set decisivo, Mertens conseguiu abrir 2/0, mas viu sua vantagem evaporar na sequência, perdendo oito em nove pontos, com Halep fazendo 2/2. Quando foi confirmar a vantagem, porém a romena foi quebrada novamente. A partir desse momento, a ex-número passou a demonstrar sinais de cãibras, e passou a perder a paciência, tentando acelerar os pontos.

Sacando para se manter no jogo em 3/5, Halep não resistiu às melhores condições físicas de Mertens e acabou cedendo o saque e o título: 6/3, em 42 minutos.

Essa foi a primeira vitória de Mertens em três jogos contra Halep na carreira. Em 2018, havia perdido por 6/0 e 6/3 em Madrid, e 6/1 e 6/2 em Roland Garros. A belga conquista cinco posições no ranking por conta do título, somando 410 pontos e subindo de #21 para #16. Halep reassume a vice-liderança, deixando Kvitova para trás e ficando a aproximadamente 1.400 pontos atrás de Naomi Osaka.

As duas finalistas em Doha são esperadas no WTA Premier 5 de Dubai, que começa neste domingo (17). Mertens estreia contra a chinesa #108 Lin Zhu, enquanto Halep está de folga na primeira rodada, e espera na segunda a vencedora do confronto entre a #80 Eugenie Bouchard e a #60 Vera Lapko.