Confronto de campeões e sorte a favor dos brasileiros: chave do Rio Open é sorteada

Neste sábado (16), data que marcou o início do qualifying do torneio, a chave principal do Rio Open foi sorteada. Com a presença de Luiz Carvalho, diretor do torneio, e Thiago Monteiro, tenista número um do Brasil, o sorteio aconteceu com direito a participação do público, que retirava um por um o número que representava os jogadores.

Dessa vez, os brasileiros tiveram a sorte a seu favor. Garantidos na chave principal do torneio, Thiago Wild e Thiago Monteiro escaparam dos adversários de maior expressão, pelo menos na primeira rodada. Enquanto Monteiro enfrenta o português Pedro Sousa, Wild terá pela frente o japonês Taro Daniel. Entretanto, o paranaense de 18 anos pode encarar o austríaco Dominic Thiem já na segunda rodada.

O sorteio também definiu confrontos de alto nível já nos dias iniciais. Diego Schwartzman, atual campeão do Rio Open, medirá forças com o uruguaio Pablo Cuevas, que levantou o troféu da competição em 2016. Já o italiano Fabio Fognini, cabeça de chave número dois, jogará com o jovem canadense Felix-Auger Aliassime, promessa do circuito.

Veja abaixo a chave completa do ATP 500 do Rio de Janeiro:

(1) Dominic Thiem x Laslo Djere

Thiago Wild x Taro Daniel

Pablo Andujar x Qualifier

(5) João Sousa x Guido Pella

(3) Marco Cecchinato x Aljaz Bedene

Thiago Monteiro x Pedro Sousa

Guido Andreozzi x Qualifier

(8) Nicolas Jarry x Roberto Carballes Baena

(7) Malek Jaziri x Federico Delbonis

Lorenzo Sonego x Albert Ramos-Vinolas

Qualifier x Qualifier

(4) Diego Schwartzman x Pablo Cuevas

(6) Dusan Lajovic x Cameron Norrie

Jaume Munar x Leonardo Mayer

Christian Garin x Maximilian Marterer

(2) Fabio Fognini x Felix Auger-Aliassime