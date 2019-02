Muguruza quebra freguesia e elimina Yastremska em Dubai

Na estreia do WTA Premier 5 de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, a espanhola #15 Garbiñe Muguruza venceu a jovem ucraniana #34 Dayana Yastremska, de virada, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/3, em 2h08 minutos de jogo, neste domingo (17)

O primeiro set foi marcado por uma grande quantidade de erros dos dois lados. Foram oito duplas faltas ao total, baixo aproveitamento de primeiro serviço por ambas as jogadoras e sete quebras de serviço combinadas. No fim, venceu Yastremska por 6/4.

Aproveitando melhor seu primeiro serviço no segundo set e sendo mais eficiente na defesa, a espanhola de 25 anos conseguiu quebrar o serviço de Yastremska três vezes e, apesar de ter sido quebrada uma vez, fechou o segundo set por 6/3 e empatou o jogo.

No terceiro set, apesar dos erros e da dificuldade em fechar o jogo, deu Muguruza. Sendo quebrada uma vez e quebrando a adversária por duas vezes, a ex-número um do mundo conseguiu impor seu jogo e após sete match points, conseguiu fechar em 6/3 e vencer o jogo por 2 sets a 1.

