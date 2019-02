Opelka vence Schnur na decisão de novatos em New York e fatura primeiro título da carreira

O #89 Reilly Opelka, 21 anos, venceu o #154 Brayden Schnur, 23, e se sagrou campeão do ATP 250 de New York. O norte-americano derrotou o canadense por dois sets a um, com parciais de 6/1, 6/7(7) e 7/6(7), em partida de mais de duas horas neste domingo (17). Os dois fizeram sua primeira final em nível ATP.

O atleta de 2,11m de altura, o mais alto entre os ranqueados da ATP, levou a melhor mais uma vez se focando no saque. Foram 43 aces em toda a partida. Ele sequer chegou a ser ameaçado quando sacava.

No primeiro set, além do belo serviço, Opelka ainda pressionou muito bem o adversário. O norte-americano conseguiu 67% dos pontos ganhos já na devolução. Como resultado, duas quebras para ele na parcial e um 6/1, em rápidos 19 minutos.

Nas duas etapas seguintes, Schnur voltou mais firme. A partir daí ninguém mais conseguiu vencer em games em que o outro sacava. Assim, houve dois tiebreaks, e o dono da casa teve seis match points a favor; dois no segundo set e quatro no terceiro. Cinco dessas oportunidades foram desperdiçadas, inclusive fazendo com que o norte-americano não ganhasse por 2 a 0. Foi somente com 9-7 no desempate da última parcial que a decisão do New York Open foi decidida.

Este foi o título inaugural de nível ATP da carreira de Reilly Opelka, que subirá para sua melhor posição no ranking, o 56º lugar. Schnur, porém, também comemora uma ótima semana. Somando o qualifying round, o canadense venceu seis partidas, e se aproximou de uma entrada inédita ao top 100, subindo da posição #154 para a #107.