Kerber estreia com vitória em Dubai contra Jakupovic

Em sua estreia no WTA Premier 5 de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, a alemã #7 Angelique Kerber bateu a eslovena #85 Dalila Jakupovic por dois sets a zero, com parciais de 7/6(4) e 6/3, em 1h34 minutos de jogo. Kerber chegou a salvar set points na primeira parcial, mas venceu em sets diretos nesta terça-feira (19).

No primeiro set, Jakupovic teve tudo para vencer, mas não conseguiu confirmar a vitória no set. Após quebrar o serviço de Kerber duas vezes, abrir 5/1 e sacar duas vezes para fechar o set, a eslovena cedeu o empate. Mesmo assim ainda conseguiu outra quebra, cedendo a igualdade novamente logo em seguida. Com uma reação espetacular, apesar dos muitos erros, Kerber conseguiu levar o set para o tiebreak e venceu por 7/6 (4).

No segundo set, um jogo mais tranquilo da alemã. Diminuindo a quantidade de erros em comparação ao primeiro set, Kerber fez um jogo extremamente agressivo, não sendo ameaçada em nenhum momento, e ainda conseguiu quebrar o serviço de Jakupovic por 2 vezes, possibilitando a vitória no set por 6/3 e no jogo por 2 a 0.

Com a vitória, Kerber avança no Dubai Tennis Championships e enfrentará na próxima rodada a taiwanesa #31 Su-Wei Hsieh, que atropelou a #33 Aliaksandra Sasnovich, vencendo com parciais de 6/2 e 6/1. Este será o terceiro duelo entre as duas jogadoras, com vantagem de Kerber, até aqui, já que venceu os dois duelos anteriores.