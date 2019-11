Halep sobrevive a desafio contra Bouchard e segue em Dubai

Apesar da demissão do técnico Thierry Van Cleemput, a romena #2 Simona Halep estreou com vitória no WTA Premier 5 de Dubai. Vindo do vice-campeonato em Doha, a ex-número um superou um difícil desafio diante da #79 Eugenie Bouchard. Halep marcou dois sets a zero, parciais de 7/6(4) e 6/4, em 1h44, nesta terça-feira (19), e aumentou sua vantagem no confronto direto agora para quatro a um.

O primeiro set foi de muita consistência no saque. Apesar do aproveitamento baixo do primeiro serviço - 49% -, Bouchard resistiu e só cedeu um break point no sexto game. Halep aproveitou e conseguiu a quebra, mas a canadense se recuperou logo na sequência, aproveitando o único bp a seu favor em todo o jogo. Genie teve seu saque ameaçado apenas mais uma vez, mas salvou e o set se encaminhou para o tiebreak.

Apesar de conseguir sobreviver aos ralis, Bouchard não resistiu à consistência de Halep no tiebreak. A romena se manteve consistente e fechou o game de desempate em 7-4, e a parcial em 7/6(4), após 55 minutos.

Uma quebra logo no primeiro game do segundo set foi suficiente para Halep. Após ver a romena abrir 2/0, Bouchard teve que salvar mais três break points na parcial, porém resistiu e se manteve no jogo. A ex-número um do mundo, porém, manteve o alto nível de atuação e não cedeu nenhuma chance para a canadense quebrar. As confirmações de saque se seguiram até que a cabeça de chave número três fechasse em 6/4, em 49 minutos.

Halep enfrenta na próxima rodada do Dubai Tennis Championships a #23 Lesia Tsurenko, que venceu em três sets a qualifier #105 Lin Zhu. A romena venceu todos os seis confrontos contra a ucraniana, o último deles em Doha na semana passada.