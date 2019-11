Pliskova se enrola, mas passa por Cibulkova no fechamento da rodada em Dubai

Karolina Pliskova, tcheca cabeça de chave quatro no WTA Premier 5 de Dubai fez sua estreia no torneio na tarde desta terça-feira (19). Jogando contra a ex top cinco, atual #30 Dominika Cibulkova, a tcheca número cinco do mundo precisou se manter firme no quesito mental para vencer pelas parciais de 6/2, 3/6 e 6/3, em 1h51, nesta terça-feira (19). O confronto direto agora se encontro em 3 a 2, ainda com vantagem para Cibulkova.

Cibulkova começou a partida e logo de cara precisou salvar dois break points para não sair com desvantagem no placar tão prematuramente. No game de serviço seguinte, precisou salvar um novo break point. No terceiro game de serviço (quinto da parcial), não foi capaz de salvar e acabou sofrendo a quebra. Depois novamente no próximo game de serviço. A eslovaca não chegou a ter qualquer break point a seu favor e perdeu a parcial por 6/2, em 32 minutos.

No segundo set, muito mais equilibrada que a anterior, um único break point, favorecendo a eslovaca que fez muito bem ao converter. Cibulkova saiu com vantagem já no segundo game do set e a segurou para sair com a parcial no bolso e levar a partida ao set desempate.

Na terceira e última parcial, após uma curta paralisação por conta de chuva, Cibulkova precisou salvar break point em seu primeiro game de serviço (segundo da parcial) para não sair na desvantagem. Fez bem e só sofreu quebra no serviço no sexto game. Apesar de seus esforços, não foi capaz de sequer ameaça o serviço da tcheca. Pliskova perdeu apenas quatro pontos no seu saque durante todo o set e acabou vencendo por 6/3, em 43 minutos.

Karolina Pliskova fez jus ao apelido de 'Ace Queen' ao disparar enormes 13 aces e cometer apenas duas dupla faltas. Cibulkova fechou com um único ace e quatro dupla faltas.

Cibulkova se despede de Dubai e deve começar a se preparar para o WTA Premier Mandatory de Indian Wells. Karolina Pliskova segue no Dubai Tennis Championships e enfrenta na próxima ronda a americana #51 Alison Riske, que venceu a francesa #52 Alizé Cornet em sets diretos.