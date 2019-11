Freguês: Bedene confirma retrospecto e elimina embalado Cecchinato na estreia do Rio Open

Em mais um capítulo de uma impressionante freguesia, o #83 Aljaz Bedene eliminou o #17 Marco Cecchinato, cabeça de chave número três, na primeira rodada do ATP 500 do Rio de Janeiro. Mesmo o embalo pelo título em Buenos Aires não foi o suficiente para que o italiano evitasse a sexta derrota em seis confrontos contra Bedene na carreira. O esloveno fechou o jogo em dois a zero, parciais de 7/5 e 7/6(1), em 1h54, nesta terça-feira (19). Cecchinato sequer venceu um set em todas essas partidas contra o rival.

Os tenistas trocaram quebras nos games três e quatro e o jogo se manteve equilibrado durante praticamente toda a parcial. Apesar de um ter colocado apenas 38% de seus primeiros serviços em quadra, Bedene compensou vencendo 70% dos pontos com seu segundo saque, contra um aproveitamento de 27% de Cecchinato neste quesito. Vencendo 12 dos últimos 13 pontos do set, conseguindo uma quebra no 11º game, o esloveno fechou a parcial em 7/5, em 48 minutos.

Cecchinato foi quebrado de 0-40 mais uma vez no terceiro game do segundo set, mas conseguiu recuperar a quebra em um momento crucial. Sacando em 5/4, Bedene não conseguiu salvar o terceiro break point enfrentado no set e sofreu o empate. O italiano chegou a ter um set point no 12º game, mas o esloveno segurou o serviço e levou para o tiebreak.

Mais uma vez, Bedene subiu o nível no momento crucial do set. O esloveno venceu 10 dos últimos 11 pontos do set, fechando o tiebreak com confortável 7-1, e o set em 7/6(1), em 1h06.

Jogando muito tênis, Bedene elimina Marco Cecchinato, cabeça de chave número 3 do Rio Open, por 2 sets a 0, parciais de 7/5 e 7/6 (1).



Bedene enfrenta na próxima rodada do Rio Open o vencedor do confronto entre o português #99 Pedro Sousa e o brasileiro #126 Thiago Monteiro.