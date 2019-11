Dura na queda! Em jogo emocionante, Bencic resiste muito e elimina Sabalenka em Dubai

Um jogaço de tirar o fôlego! É assim que podemos definir o confronto entre a suíça #45 Belinda Bencic e a bielorrussa #9 Aryna Sabalenka, pelo Dubai Tennis Championships. Nesta quarta-feira (20), a jovem de 21 anos foi resistente ao máximo, salvou seis match points, venceu a partida por 2 sets a 1, parciais de 6/4, 2/6 e 7/6(7), em 2h33, e se classificou para as quartas de final.

Foi o segundo duelo entre as jovens tenistas. No primeiro, em 2018, Sabalenka havia vencido por dois sets a zero, em New Haven, Estados Unidos.

A partida começou boa para Bencic. Com um estilo de jogo firme e intenso, pronto para definir qualquer jogada, logo a suíça quebrou dois serviços de sua adversária e abriu 5/1. Quando o set parecia definido, a bielorrussa se recuperou e encostou no placar com um 5/4. Mas Belinda não vacilou e fechou o set logo na sequência, por 40-30.

Sabalenka sentiu que estava numa rotação abaixo de sua adversária e decidiu mudar de postura no segundo set. Passou a ser mais agressiva, consistente, melhorou seu serviço e atropelou Bencic: 6/2, em 36 minutos.

No terceiro set, começaram as grandes emoções. Sabalenka manteve o ritmo, começou muito melhor e facilmente fez 3/1, com o saque seguinte a favor. Mas quando Bencic parecia morta na partida, ela fez questão de ressurgir das cinzas. Quebrou o serviço da bielorussa e empatou o jogo na sequência, 3/3.

Bencic mais uma vez titubeou e viu Sabalenka abrir 5/3. No entanto, nesse momento começou a saga dos match points para a número nove do mundo. Sabalenka sentiu muitas dificuldades em fechar a partida nas chances que teve, deixou a suíça empatar mais uma vez e levar o jogo para o tiebreak.

No game desempate, mais uma prova de resiliência de Bencic. Viu sua adversária abrir 4-1, salvou três match points e fechou a partida na primeira oportunidade que teve: 9-7 e vitória da tenista suíça. Uma atuação necessária para a confiança da suíça, que desde as lesões, nunca mais conseguiu atingir um alto nível como no jogo de hoje.

Nas quartas de final do WTA Premier 5 de Dubai, Bencic enfrentará a romena #3 Simona Halep. A atual campeã de Roland Garros venceu a ucraniana #23 Lesia Tsurenko, por dois sets a zero.