Ela está de volta! Bencic faz tremenda exibição, elimina Halep e avança às semis em Dubai

Belinda Bencic, atualmente ocupando o 45º posto no ranking WTA, fez sua partida de quartas de final no WTA Premier 5 de Dubai na tarde desta quinta-feira (21). Enfrentando a ex-líder de ranking, a #2 Simona Halep, a suíça mostrou que não tem medo de vencer as grandes favoritas ao despachar a romena para fora do torneio com excelente vitórias de parciais 4/6, 6/4 e 6/2. A partida que durou 2h18 marcou o terceiro encontro entre as jogadoras e colocou Bencic na frente no confronto direto: 2 a 1.

Há exatos três anos, Belinda Bencic era a número sete do mundo, com apenas 18 anos. Desde então, a suíça passou a sofrer com incontáveis problemas físicos e viveu uma fase não muito boa em sua carreira. Apesar disso, a jovem de 21 anos assume: "Eu acho que foi melhor assim. Eu tive tempo para crescer como pessoa e como jogadora".

Apesar do claro favoritismo, Halep não começou a partida bem. Sofreu quebra já no primeiro game e precisou ir atrás para não ficar na desvantagem. A primeira parcial contou com cinco quebras de serviço (games um, quatro, oito, nove e dez - as pares beneficiando a romena). Nove break points foram vistos no set de abertura, quatro deles foram salvos (todos os salvos foram por Halep, que fechou a parcial com 100% no quesito break points convertidos).

Na segunda parcial, mais do mesmo. Halep voltou a sofrer quebra já no primeiro game, mas dessa vez devolveu logo em seguida. Bencic passou a jogar melhor nos pontos importantes, se livrou de dois break points e quebrou o serviço da número do mundo assim que teve a chance, no nono game da parcial. Depois de quebrar foi só servir para o set e fez bem, perdeu apenas um ponto com o serviço.

No set decisivo, Bencic mostrou que é ex top 10 por um ótimo motivo: seu excelente jogo. A suíça voltou a quebrar o serviço da romena no primeiro game do set (no quarto break point que teve a seu favor). Quebrou novamente no terceiro game, mas sofreu a retaliação logo em seguida.

No sétimo game, Bencic voltou a quebrar o serviço da romena e logo em seguida serviu para o jogo. Salvou três break points e precisou de três match points, mas enfim fechou a partida e conquistou sua segunda vitória seguida em cima de uma top 10 na semana.

Halep disparou enormes oito aces durante a partida, um número ofuscado pelas 13 dupla faltas. Bencic fechou com um único ace e quatro dupla faltas. A romena fez 38 winners, 12 a mais que a adversária suíça, que fechou com 26. A ex-número teve 46 de erros não-forçados, 10 a mais que sua rival.

Belinda Bencic tem apenas 21 anos e já vivenciou muito mais que a maioria das jogadoras mais velhas no circuíto. De top 10 a lesão seguida de lesão, a jovem vem mostrando que seu lugar é entre as melhores e que nunca deve ser descartada como uma grande força do tênis feminino.

"Eu não estou chamando isso de comeback. Eu nunca sai, sempre estive aqui. Eu estava jogando mal e agora estou melhor, é só isso", foi o que disse a suíça na não tão pequena entrevista pós vitória. A suíça ainda reconheceu que contou com a torcida de muitas pessoas em quadra, mesmo enfrentando a ex número 1 do mundo e agradeceu ao público pelo apoio.

Para a próxima ronda do Dubai Tennis Championships a suíça tem a bicampeã do tonreio, #6 Elina Svitolina, que passou nas quartas pela #26 Carla Suárez Navarro.