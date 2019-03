Svitolina passa com tranquilidade por Suárez Navarro e avança novamente às semis em Dubai

Em partida válida pelas quartas de final do WTA Premier 5 de Dubai, a atual bicampeã, #7 Elina Svitolina, não teve dificuldades em superar a espanhola #26 Carla Suárez Navarro por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/3, em 1h19, nesta quinta-feira (21). Com a vitória, Svitolina igualou o número de vitórias da adversária no confronto direto - quatro para cada.

Com um saque agressivo e letal em seu primeiro serviço, Svitolina quebrou o serviço de Suárez Navarro por duas vezes e não sofreu nenhuma ameaça, sendo bem eficiente na defesa. Com isso, fechou o set em 6/2.

No segundo set, Suárez Navarro até esboçou uma reação. A espanhola conseguiu quebrar o serviço de Svitolina logo no primeiro game e repetiu a dose no quinto. Entretanto, não conseguiu segurar a vantagem e cedeu o empate. Aproveitando o momento mental não tão bom da adversária, a ucrniana devolveu as duas quebras e ainda quebrou mais uma vez, encaminhando o set por 6/3 e o jogo por 2 sets a 0.

Com a vitória, Elina Svitolina enfrenta na próxima rodada do Dubai Tennis Championships a surpreendente #45 Belinda Bencic, que bateu a número #2 Simona Halep por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/4 e 6/2. O duelo está previsto para ocorrer nesta sexta-feira (22), às 12h, horário de Brasília. Até aqui, houve apenas um jogo entre as duas jogadoras, vencido por Bencic, em 2014, no saibro de Charleston.