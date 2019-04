Jogando em alto nível, Auger-Aliassime vence Munar e avança às semis do Rio Open

O #104 Felix Auger-Aliassime segue firme em sua incrível campanha no Rio Open. Na noite desta sexta (22), o canadense atuou em grande nível e venceu o espanhol #66 Jaume Munar por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/3, em 1h38 de partida, e garantiu vaga nas semis do torneio, o melhor resultado de sua jovem carreira.

Aliassime sobrou em quadra no começo do primeiro set. Golpeando com firmeza de todos os lados, o canadense atropelou Munar, que iniciou o jogo sem a mesma intensidade apresentada durante o torneio. Com duas quebras consecutivas, Felix abriu 4/1 com uma tranquilidade inesperada.

Foi então que começou o festival de breaks. Foram três em sequência, um deles quando Aliassime sacou para o set, em 5/2. No nono game, o espanhol confirmou seu serviço e diminuiu a vantagem do canadense para 5/4. Tendo a oportunidade de fechar a parcial com seu saque pela segunda vez, Felix não cometeu os mesmos erros e fechou em 6/4 com um ace.

O panorama se manteve no segundo set. Aliassime seguiu comandando os pontos e distribuindo winners, enquanto Munar buscava alguma forma de incomodar o oponente, sem sucesso. O canadense liderou o marcador desde os primeiros games, viu o espanhol reagir, mas reassumiu o controle das ações. No nono game, obteve mais um break e selou a vitória por 6/3.

Por uma vaga na final do ATP 500 do Rio de Janeiro, Felix enfrentará o uruguaio Pablo Cuevas, que passou pelo espanhol Albert Ramos-Vinolas.