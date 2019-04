Tsitsipas supera Goffin e avança à final do ATP 250 de Marseille

O #12 Stefanos Tsitsipas está na decisão do ATP 250 de Marseille, na França. O grego derrotou o #24 David Goffin por 2 sets a 0, com parciais de 7/6(1) e 6/2, em 1h11, neste sábado (23). No confronto direto, Tsitsipas agora com três vitórias em cinco confrontos.

Em duelo de dois entre os mais altos cabeças de chave do torneio, o número um levou a melhor sobre o número três. O ponto-chave da partida aconteceu no fim do primeiro set. Até então, o confronto estava equilibrado.

No 4/4, Goffin conseguiu uma quebra de saque e foi sacar para o set. O belga, porém, não aguentou a pressão e perdeu a chance de fechar. A seguir, a partida se encaminhou para o tiebreak, em que Tsitsipas ‘massacrou’ o adversário. O grego só perdeu um ponto, devido mais a erro seu do que mérito do ex-top 10. Assim, aplicou uma bela virada e venceu a primeira parcial por 7/6(1).

Perder o set depois de ter a vitória nas mãos, em seu game de serviço, mexeu demais com o cabeça de chave número três. Ele simplesmente não conseguiu mais voltar para o jogo. O restante do confronto foi completamente dominado pelo oponente.

No segundo set, o número 12 do mundo abriu logo 4/0 e ficou com a partida nas mãos - teve um game de saque de Goffin em que, inclusive, venceu todos os pontos. O belga não encontrou mais saídas. Quem mandava nas trocas de bola era o grego, e ele apenas tentava se defender e achar uma chance ou outra para atacar. Algumas confirmações de serviço de praxe depois, e o favorito confirmou as expectativas, com 6/2 na segunda e última etapa.

Stefanos Tsitsipas vai à sua segunda final de torneios nível ATP. Ele faturou o título na primeira que disputou, no ano passado em Estocolmo, quando derrotou Ernests Gulbis. O adversário da decisão no Open 13 Provence é o #50 Mikhail Kukushkin, que venceu o #75 Ugo Humbert por 2 sets a 0 na outra semifinal.