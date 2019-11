Vondrousova atropela Potapova para fazer final em Budapeste

A segunda partida de semifinal do WTA de Budapeste aconteceu na tarde deste sábado (23). Duas das grandes jovens promessas se enfrentaram, a tcheca #81 Marketa Vondrousova, 19 anos, e a #87 Anastasia Potapova, 17. A tcheca brilhou muito e acabou com qualquer chance da jovem russa, vencendo pelas ótimas parciais de 6/0 e 6/2, em apenas 55 minutos.

+ Bencic conquista segundo título de Premier 5 da carreira

Apesar de ser uma partida sem uma óbvia favorita, Vondrousova entrou em quadra com resultados mais significativos e logo fez questão de impor mais um enorme resultado no bolso.

A cabeça de chave número oito quebrou o serviço de Potapova nos games um, três e cinco e serviu no sexto game para o set com ótima postura. Os únicos break points enfrentados pela tcheca aconteceram no quarto game, dois ao todo, e devidamente salvos. Em apenas 20 minutos, a russa acabou levando um 'pneu' incontestável de Vondrousova.

O nível da partida melhorou na segunda parcial, mas não muito. Potapova finalmente foi capaz de confirmar seu serviço, mas logo sofreu quebra, no terceiro game e depois novamente no sétimo. Dessa vez a tcheca não enfrentou qualquer break point no set. Em 35 minutos, a parcial estava ganha: 6/2 e Vondrousova qualificada para a final do torneio.

Marketa Vondrousova busca no Hungarian Ladies Trophy seu segundo título WTA na carreira. No próximo domingo (24), ela enfrenta a atual vencedora do torneio, a belga cabeça de chave um, #50 Alison van Uytvanck, que salvou cinco match points antes de vencer a #63 Ekaterina Alexandrova em partida de três sets.