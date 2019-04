Djere joga muito, derrota Auger-Aliassime e conquista o título do Rio Open

O #90 Laslo Djere é o grande campeão da sexta edição do Rio Open. O sérvio conquistou o título, seu primeiro de nível ATP, ao bater a jovem promessa canadense #104 Félix Auger-Aliassime, apoiado pela torcida brasileira que praticamente lotou a Quadra Guga Kuerten, por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 7/5, em 2h exatas de partida.

O troféu sela com chave de ouro a grande semana de Djere no Rio de Janeiro. Depois de eliminar Dominic Thiem, principal favorito do torneio, na estreia, o sérvio derrotou Taro Daniel e Casper Ruud, além de Aljaz Bedene, que desistiu antes de entrar em quadra.

O tenista de 23 anos sagrou-se campeão do ATP 500 do Rio de Janeiro sem perder nenhum set. Na próxima atualização do ranking, nesta segunda-feira (25), Djere saltará 53 posições, aparecendo em 37º lugar.

Apesar do vice-campeonato, Auger-Aliassime sai da Cidade Maravilhosa de cabeça erguida. Promessa da Next Gen, o canadense venceu tenistas como Fognini, Munar e Cuevas, especialistas no saibro. Número 104 do mundo atualmente, Félix aparecerá na 59ª posição nesta segunda.

O jogo

Com ambos os tenistas disputando a primeira final de nível ATP de suas carreiras, o começo do jogo foi bem nervoso. Foram quatro quebras nos cinco primeiros games, uma para Aliassime e três para Djere, que confirmando seu serviço abriu 4/1.

Félix chegou a esboçar uma reação ao devolver um dos breaks e diminuir a vantagem do adversário, mas parou por aí. O sérvio voltou a comandar as ações, conquistou outra quebra de saque e fechou a parcial em 6/3.

Precisando vencer o segundo set para se manter vivo no duelo, o jovem canadense quebrou Djere logo de cara e fez 2/0. A superioridade no placar seguiu até o sexto game, quando Aliassime cometeu erros bobos e viu o sérvio obter o break, virando o marcador para 4/3.

Os jogadores seguiram confirmando seus saques até o 12º game, quando Djere conseguiu a quebra crucial. Lutando e mostrando um grande espírito batalhador, Félix tentou resistir, chegou a salvar quatro match points, mas acabou sucumbindo após consecutivos erros. No fim, vitória convincente do sérvio por 7/5.