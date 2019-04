Bia Haddad atropela Irina Bara e estreia com o pé direito no WTA de Acapulco

Depois de furar o qualifying do WTA de Acapulco, a brasileira #172 Beatriz Haddad Maia estreou muito bem na chave principal e venceu a romena #177 Irina Maria Bara por 2 sets a 0, parciais de 6/0 e 6/2, em apenas 1h10 minutos de jogo.

Com um sólido primeiro set, apesar da dificuldade no terceiro game, onde salvou três break points, Haddad Maia, em geral, não teve muitas dificuldades. Vencendo 82% dos pontos tentados em seu segundo serviço, além de quebrar o serviço da adversária por três vezes, a brasileira emendou um pneu no set, em apenas meia hora.

Repetindo a sólida atuação, Haddad Maia fez um ótimo segundo set, abrindo 3/0 logo de cara. Salvando a única ameaça de quebra que sofreu, a brasileira quebrou duas vezes o serviço de Bara e encaminhou a vitória na parcial por 6/2 e no jogo por 2 sets a 0.

Com a vitória, Bia Haddad Maia avança no Abierto Mexicano Telcel e provavelmente terá um confronto duríssimo na próxima rodada. Ela espera a vencedora do duelo entre a americana #4 Sloane Stephens e a francesa #53 Pauline Parmentier, que se enfrentam nesta terça-feira (26). Até aqui, a brasileira tem um terrível retrospecto diante de jogadoras do top 10 do ranking, não conseguindo vencer nenhuma vez em seis partidas.