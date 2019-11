Stephens passa tranquila por Parmentier e enfrenta Bia Haddad na segunda rodada em Acapulco

Em sua estreia no WTA de Acapulco, a americana #4 Sloane Stephens não teve muitas dificuldades para vencer a francesa #53 Pauline Parmentier, por 2 set a 0, num duplo 6/2. A partida desta terça-feira (26) durou apenas 1h09.

No primeiro set, a americana, campeã do torneio em 2016, dominou as ações do jogo, venceu 82% dos pontos tentados em seu primeiro serviço e ainda quebrou o serviço da adversária por três vezes. Apesar de ter sido quebrada uma vez, Stephens venceu por 6/2.

No segundo set, quase o mesmo filme do que se viu no primeiro. Controlando o jogo e mantendo seu estilo peculiar de fundo de quadra, a cabeça de chave número um foi quebrada uma vez, mas em compensação quebrou o serviço de Parmentier por três vezes. Stephens repetiu o 6/2 na parcial e venceu o jogo por 2 sets a 0.

Com a vitória, Sloane Stephens enfrenta a brasileira #172 Beatriz Haddad Maia, que passou na estreia do Abierto Mexicano Telcel pela #177 Irina Bara. Será o primeiro confronto entre as tenistas no circuito WTA.