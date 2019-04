Auger-Aliassime bate Ramos-Vinolas em duelo disputadíssimo e vai às quartas do Brasil Open

Em ascensão no circuito, o #60 Félix-Auger Aliassime conquistou uma importante vitória no início da noite desta quinta (28). O canadense triunfou sobre o espanhol #86 Albert Ramos-Vinolas por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (2) e 7/6 (5), em 2h10 de partida, e garantiu-se entre os oito quadrifinalistas do Brasil Open.

O primeiro set foi de games muito longos. Sacando muito bem e atacando o espanhol, Aliassime conseguiu o break no quarto game e abriu 4/1. O canadense manteve a vantagem até o 5/3, quando sacou para a parcial. Oscilando e perdendo a consistência de antes, Félix viu Ramos-Vinolas devolver a quebra e empatar o placar.

Após os tenistas confirmarem seus saques, a decisão foi para o tie-break, onde o jovem de 18 anos dominou desde o início e, com duas mini quebras ao longo do game desempate, fechou em 7/6 (7-2).

A segunda parcial seguiu disputadíssima. Enquanto o canadense apostava na agressividade, Ramos-Vinolas não largava o osso e devolvia com muita solidez. No oitavo game, Félix torceu o tornozelo e chegou a pedir atendimento, mas voltou para o jogo normalmente.

O set foi até o fim sem quebras e, com o marcador em 6/6, os tenistas foram novamente para o tie-break. Assim no no anterior, Auger-Aliassime obteve uma mini quebra no começo e passou a liderar. O espanhol chegou a deixar tudo igual, mas cometeu um erro extremamente bobo e deu a vitória ao canadense por 7/6 (7-5).

Nas quartas de final do ATP 250 de São Paulo, a promessa do Canadá enfrentará o ganhador do duelo entre o tunisiano #45 Malek Jaziri, cabeça de chave número dois do torneio, e o sérvio #37 Laslo Djere, campeão do Rio Open na semana passada.