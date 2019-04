Bia Haddad perde para Yafan Wang e cai nas quartas do WTA de Acapulco

A boa semana da brasileira #172 Beatriz Haddad Maia no WTA de Acapulco chegou ao fim nesta quinta-feira (28). Depois de fazer uma grande partida na quarta-feira (27) contra a #4 Sloane Stephens, Haddad Maia não conseguiu repetir o mesmo desempenho e acabou caindo para a chinesa #65 Yafan Wang por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/4, em 1h44 minutos de jogo.

Apesar de ter quebrado logo de cara o serviço de Wang e se mantido mais uma vez, no quinto game, com uma quebra a frente, Bia Haddad não conseguiu manter o ritmo e foi quebrada três vezes pela adversária. Mesmo tendo obtido um bom índice de primeiro serviço, os erros não-forçados foram cruciais para a derrota da brasileira. Com isso, a chinesa fechou o primeiro set em 6/3.

No segundo set, quase o mesmo filme da primeira parcial. Abrindo 2/0 no placar, a brasileira cedeu duas quebras de serviço e não conseguiu segurar o ímpeto de Wang que venceu o set por 6/4 e o jogo por 2 sets a 0.

Partida foi bem frustrante para brasileira, que, mesmo com a derrota, sai com muitas boas lembranças do México (Foto: Divulgação/Abierto Mexicano Telcel)

Bia Haddad teve 14 winners, três a menos que Wang, e teve incríveis 43 erros não-forçados, contra somente 21 da chinesa. Além disso, a brasileira cometeu as quatro duplas faltas do jogo.

Mesmo com a derrota, a participação de Bia Haddad pode ser considerada extremamente positiva no Abierto Mexicano Telcel. Como em 2018 ele conseguiu 30 pontos pela campanha que fez, esse ano sai do país mexicano com 78 pontos, conseguindo uma boa subida no ranking da WTA, quando, provavelmente, chegará ao posto de 150ª.

Por outro lado, Yafan Wang segue na disputa e enfrenta na próxima rodada a croata #28 Donna Vekic, que venceu a britânica #45 Johanna Konta por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 7/5. O duelo está previsto para ocorrer nesta sexta-feira (1º), às 19h, horário de Brasília.