Federer vence Tsitsipas na final em Dubai e conquista 100º título na carreira

O multicampeão #7 Roger Federer conquistou o 100º título na extraordinária carreira, o oitavo no ATP 500 de Dubai. O suíço venceu seu algoz no Australian Open, o grego #11 Stefanos Tsitsipas por 2 sets a 0, com duplo 6/4, em 1h11 de partida.

O troféu sela com chave de ouro a grande semana de Federer em Dubai. Depois bater Philipp Kohlschreiber na estreia, o suíço também eliminou Fernando Verdasco, Marton Fucsovics e Borna Coric para chegar à decisão contra o grego.

Disputando a 153º final de simples na carreira, Federer e se tornou o segundo tenista a conquistar 100 títulos de simples ao lado do norte-americano Jimmy Connors, que ganhou 109.

Após se consagrar campeão do Dubai Duty Free, o suíço de 37 anos, ex-número um do mundo, voltou ao top 5 do ranking mundial. Na próxima atualização, nesta segunda-feira (3), Federer ultrapassará Kei Nishikori, Kevin Anderson e Juan-Martín Del Potro.

O jogo

Com experiência de sobra, Federer começou a final se impondo diante do grego e conquistou a quebra de saque logo no primeiro game para abrir 2/0 na parcial. Sólido no confronto, o suíço se manteve a frente e sacou firme para fechar o primeiro set por 6/4, em 37 minutos.

O segundo set foi mais equilibrado, com os dois tenistas jogando bem os seus games de saque e não oferecendo chances na parcial. No nono game, Tsitsipas abriu 30/0, mas viu Federer reagir e aproveitar a única chance no set para chegar a quebra decisiva. Na sequência, o suíço sacou para fechar o jogo, sólido, o multicampeão colocou o primeiro saque em quadra e selou a vitória sem dificuldades para conquistar o oitavo ATP 500 de Dubai e o 100º título em sua brilhante carreira.