Garin surpreende Ruud e alcança primeira final de nível ATP da carreira em São Paulo

Valendo vaga na final do Brasil Open, o chileno #92 Christian Garin e o norueguês #108 Casper Ruud duelaram neste sábado (02). Mantendo o bom nível apresentado durante a semana em São Paulo, o tenista sul-americano venceu por 2 sets a 0, com duplo 6/4, em 1h19 de partida, e atingiu o melhor resultado de sua carreira até aqui.

O primeiro set foi decidido no detalhe. Firmes com o primeiro serviço, os jogadores equilibraram as ações durante toda a parcial. No fim, prevaleceu quem conseguiu aproveitar as chances. Enquanto Garin salvou todos os break points em seus games de saque, Ruud acabou sucumbindo. Aproveitando a quebra, o chileno fechou em 6/4.

Os bons números nos serviços dos tenistas caíram no segundo set. Porém, assim como na parcial anterior, Garin foi mais preciso. Sólido do fundo da quadra e bem nas devoluções, o chileno obteve duas quebras, contra apenas uma de Ruud, e selou a classificação para a final com outro 6/4.

Na partida que vale o título do ATP 250 de São Paulo, Garin enfrentará o vencedor do confronto entre o argentino #48 Guido Pella e o sérvio #37 Laslo Djere, campeão do Rio Open na semana passada.