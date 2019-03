Kyrgios vence Zverev em final intensa e é campeão do ATP 500 de Acapulco

O #72 Nick Kyrgios é o mais novo campeão do ATP 500 de Acapulco, no México. O australiano de 23 anos derrotou o #3 Alexander Zverev por 2 sets a 0 na final, com parciais de 6/3 e 6/4, em pouco mais de uma hora e meia, na madruga deste domingo (3).

A decisão foi bem intensa. Kyrgios desde o início mostrou muita confiança e pressionou o adversário. Zverev cometeu alguns erros não-forçados e foi levado a praticar outros logo no seu segundo serviço. Como consequência, o australiano obteve o game e fez com que o oponente quebrasse a raquete de tamanha a frustração. O alemão ainda teve algumas chances de devolver a quebra, mas desperdiçou e viu o outro faturar o primeiro set por 6/3.

No começo da segunda parcial, ainda nervoso, o número três do mundo já perdeu o saque novamente, mas conseguiu dar o troco em seguida. Foi um set com muitas reviravoltas. Quando um tenista abria boa vantagem no game, o outro retomava.

Kyrgios seguiu com o seu estilo agressivo e arriscando o tempo todo, o que trouxe muitos aces (13 em toda a partida), mas também duplas faltas (cinco no jogo). Foram registrados também 26 bolas vencedoras, assim como 19 erros não-forçados. Além disso, ele ainda levou o oponente à loucura com muitos dropshots bem próximos à rede, que em sua maioria lhe rendiam pontos. Enquanto isso, Zverev continuava forte e firme no fundo de quadra, mas sem conseguir ameaçar o jogo do adversário.

O australiano se deu melhor aproveitando mais uma oportunidade de quebra que teve, e salvando alguns break points que cedeu. O lado mental dele esteve em alta na noite inteira, e teve seu auge no final. Ainda mais confiante, não deu mais nenhuma chance ao oponente depois de abrir 4/2, e fechou o set. Com isso, o tenista faturou a partida e o título, terminando o último ponto fazendo gesto de silêncio para a torcida; uma resposta ao fato de ter sido vaiado ao longo do torneio.

Nick Kyrgios leva o troféu depois de uma semana muito difícil, que contou com algumas pequenas lesões, intoxicação alimentar e um adversário mais forte que o outro. O australiano eliminou no caminho para o troféu do Abierto Mexicano Telcel o #49 Andreas Seppi, o #2 Rafael Nadal, o #42 Stan Wawrinka e o #9 John Isner no seu caminho até a final. Foi a primeira vez que Kyrgios bateu três tenistas do top 10 na mesma semana.

Este é o quinto título de sua carreira. Antes do campeonato, o australiano era o 72º colocado no ranking da ATP e, com esse resultado, ele retornará ao top 30 na próxima atualização.