Com possível Serena x Azarenka no segundo round, chave principal do WTA de Indian Wells é divulgada

Na próxima quarta-feira (6) a chave principal do WTA Premier Mandatory de Indian Wells começa no deserto californiano. Como de costume, o torneio fez o sorteio dias antes, na tarde desta segunda-feira (4) e surpreendeu com a quantidade de encontros importantes que acontecem já nas rondas iniciais.

Naomi Osaka, atual número um do mundo e defensora do título pode enfrentar já na segunda ronda sua algoz no WTA de Dubai, a francesa #65 Kristina Mladenovic. Na sua chave ainda estão presentes nomes como Belinda Bencic e Caroline Wozniacki. Osaka pode batalhar com a 'Ace Queen', #5 Karolina Pliskova nas quartas de final. Pliskova é a seed com a chave menos problemática no torneio, pode enfrentar grandes problemas apenas na terceira ronda, onde pode encarar a croata #26 Donna Vekic ou a estoniana #21 Anett Kontaveit.

Simona Halep, cabeça de chave dois no torneio, pode enfrentar a bielorrussa #34 Aliaksandra Sasnovich na terceira ronda e a letã #22 Jelena Ostapenko logo em seguida. No quadrante da ex número um, a #5 Elina Svitolina precisa passar por nomes como #33 Sofia Kenin, #37 Dayana Yastremska e #13 Ashleigh Barty para, só assim, marcar encontro com a romena número 2 do mundo nas quartas de final.

Petra Kvitova, número três do mundo, talvez seja o grande destaque o quadro. A tcheca pode enfrentar na segunda ronda do torneio uma das veteranas #36 Venus Williams ou # 68 Andrea Pekovic e já no round seguinte uma outra veterana, a russa #32 Anastasia Pavlyuchenkova. Na quarta ronda a tcheca pode enfrentar a alemã #15 Julia Goerges e, nas quartas uma outra alemã, a ex líder de ranking #8 Angelique Kerber, que tem como destaque o possível encontro com a #9 Aryna Sabalenka na terceira ronda.

O destaque para o quadrante 3 está no possível confronto entre as mamães #10 Serena Williams e #48 Victoria Azarenka já na segunda ronda. A mamãe vencedora pode enfrentar a espanhola #20 Garbiñe Muguruza na terceira ronda e a #7 Kiki Bertens nas oitavas de final. A #4 Sloane Stephens pode enfrentar a #60 Bianca Andreescu na terceira ronda e a belga #16 Elise Mertens logo a seguir.

A fase qualificatória da chave feminina do BNP Paribas Open já arrancou e os destaques do primeiro dia foram Timea Bacsinszky, Katie Boulter, Anna Blinkova e Natalia Vikhlyantseva. Os jogos da quadra principal do torneio arrancam na próxima quarta-feira (4) e a Vavel Brasil faz a cobertura completa.