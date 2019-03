Konta supera Parmentier e vai à segunda rodada em Indian Wells

A #45 Johanna Konta está na segunda rodada do WTA Premier Mandatory de Indian Wells, disputado nos Estados Unidos. A britânica venceu a #54 Pauline Parmentier por 2 a 0, com parciais de 6/2 e 6/3, em 1h31, nesta quarta-feira (6).

Apesar de um placar curto e uma duração rápida, Konta não teve uma partida exatamente fácil. A tenista esteve em apuros em muitos momentos na partida, mas a adversária não conseguiu aproveitar. Ela foi mais decisiva nos pontos importantes e isso fez a diferença. Foram 11 break points contra dos quais salvou dez, enquanto que a oponente somente se livrou de metade dos oito que cedeu.

O primeiro set se encaminhou empatado até o 3/2 com saque da francesa. Com psicológico abalado por conta de chances desperdiçadas no serviço da adversária, Parmentier foi quebrada duas vezes seguidas e viu a adversária fechar em 6/2.

A segunda parcial foi mais nervosa. Com a vontade de voltar para o jogo, a número 54 do mundo conseguiu a vantagem logo no começo, com uma quebra de saque. Konta, porém, seguia pressionando mais e não demorou para retomar o controle do jogo. Parmentier jogou muito pouco com primeiro saque e teve sempre muita dificuldade para confirmar. Assim, não foi possível sustentar a liderança.

Johanna Konta devolveu a quebra e venceu no serviço da oponente mais uma outra vez, para se recolocar à frente. Com isso, a britânica fechou o segundo set em 6/3 e faturou a vitória por 2 sets a 0.

Na próxima rodada do BNP Paribas Open, Konta enfrenta a #27 Su-Wei Hsieh, que tem o mesmo número como cabeça de chave e saiu de bye na primeira rodada.