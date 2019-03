Auger-Aliassime estreia com vitória sobre Norrie e vai encarar Tsitsipas na segunda rodada de Indian Wells

Vindo de belíssimas campanhas no Brasil, o canadense, de 18 anos, #58 Félix Auger-Aliassime fez a sua primeira partida na vida em um torneio de nível Máster. Jogando muito bem, o jovem tenista do Canadá estreou com vitória no Master 1000 de Indian Wells sobre o britânico #48 Cameron Norrie, por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/2, em 1h04 de partida.

Confiante e muito agressivo nos golpes, Aliassime não sentiu pressão e conseguiu se impor no confronto. Dominando o duelo, o primeiro fruto veio no segundo game, quando o canadense aplicou belas devoluções para alcançar a primeira quebra de saque e abrir 3/0 na parcial.

Félix se manteve sólido e não permitiu que Norrie reagisse, que pouco conseguiu fazer diante de um adversário agressivo e dominante do fundo da quadra. Sacando para o set, fechou em 6/3 sem dificuldades e largou na frente.

A segunda parcial também foi tranquila para o canadense. No terceiro game, o número 58 do ranking mundial conseguiu a quebra de saque sem sofrer pontos e abriu vantagem novamente. Jogando muito bem e aproveitando os erros do britânico, Félix conseguiu mais um break para abrir 5/2. Na sequência, sacou firme para selar a vitória e a classificação para a segunda rodada do BNP Paribas Open.

Na próxima fase, o jovem canadense terá grande desafio pela frente e medirá forças o grego #10 Stefanos Tsitsipas, que estava de bye na estreia e vem de vice-campeonato no Aberto de Dubai.