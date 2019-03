Mladenovic faz boa estreia, bate Zheng e marca encontro com Osaka em Indian Wells

Na tarde desta quinta-feira (07) a francesa #65 Kristina Mladenovic fez sua estreia no WTA Mandatory de Indian Wells enfrentando a chinesa #39 Saisai Zheng. Fazendo boa partida, a ex top 10 venceu o primeiro encontro com a adversária com sólidas parciais de 7/5 e 6/2 em 1h35.

Apesar de não vir de grandes partidas como simplista, Kristina Mladenovic sempre é uma força a ser levada em consideração. Depois de perder na primeira rodada em dupla, onde faz parceria com a húngara Timea Babos, a francesa entrou em quadra para sua partida contra a chinesa com um único objetivo: manter-se viva no torneio e fez bem.

Na primeira parcial houveram cinco quebras de serviço (games um, quatro, sete, oito e onze), as ímpares beneficiando a francesa. Jogando na baseline e fazendo muito bem na rede, Mladenovic usou sua principal arma para acabar com o entusiasmo da chinesa: seu forehand. A francesa mostrou ótimo jogo mental ao salvar dois set points e pouco depois virou o marcador a seu favor para fechar o set em 7/5.

Mladenovic mostrou superioridade, principalmente nos pontos importantes, fechando o set com o mesmo número de winners e erros não forçados: 17. A francesa disparou dois aces e cometeu uma dupla falta; Zheng fechou com o inverso um ace e duas dupla faltas.

Depois de vencer a primeira parcial, Mladenovic voltou para a segunda com um peso a menos nas costas. Quebrou o serviço de Zheng no terceiro game do segundo set, sofreu quebra imediata, mas voltou a set superior ao quebrar o serviço da chinesa nos próximos dois games de serviço da mesma. No oitavo game serviu para o jogo e, em seu terceiro match point finalmente foi capaz de fechar a partida: (7/5) 6/2.

Mladenovic zerou em aces na parcial e cometeu uma dupla falta; Zheng disparou um ace e cometeu quatro dupla faltas. O principal número da francesa veio nas bolas de devolução de segundo serviço, onde venceu 43% dos pontos (Zheng venceu apenas 14% no mesmo quesito).

Kristina disparou doze bolas vencedoras na segunda parcial e fez nove erros não forçados; Zheng fechou o set com sete winners e cometeu o dobro de erros não forçados.

Cabeça de chave 2 em dupla com a húngara Timea Babos, Kristina Mladenovic caiu na ronda de abertura para a dupla de Elise Mertens e Aryna Sabalenka. Um problema que talvez seja esquecido com a ótima performance em simples da francesa, que garante vaga na segunda ronda do BNP Paribas Open, onde enfrenta a número um do mundo e defensora do título, Naomi Osaka. Vale lembrar que Mladenovic venceu a japonesa na primeira ronda do WTA de Dubai, em sets diretos.