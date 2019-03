Flipkens vence batalha contra Bouchard e segue à segunda rodada em Indian Wells

Em uma das grandes partidas da primeira rodada do WTA Premier Mandatory de Indian Wells, a #56 Kirsten Flipkens ficou 2h37 em quadra para eliminar a #73 Eugenie Bouchard. Na madrugada desta sexta-feira (7) no deserto da Califórnia, a belga precisou de três match points para finalmente vencer a canadense por dois sets a um, parciais de 7/5, 3/6 e 7/5.

Flipkens conseguiu abrir 3/0 logo de cara, mas Bouchard voltou da primeira parada do jogo em outra rotação e conseguiu buscar o 3/3. No oitavo game, a belga quebrou novamente, porém a canadense conseguiu devolver imediatamente a quebra, e empatou na sequência.

Em um primeiro set muito influenciado pelo vento, Flipkens se adaptou melhor e acabou vencendo no detalhe. Em seu segundo set point no 12º game, quebrou novamente e fez 7/5, em 53 minutos. A belga conseguiu ligeira superioridade nos winners - 10 a sete - e teve menos erros não-forçados - 14 a 16.

Logo no terceiro game do segundo set, Bouchard teve dois break points desperdiçados, mas não se abalou e manteve-se firme, até conseguir a quebra no quinto game. Quando vencia por 4/3, a canadense pediu um tempo médico por conta de dificuldades respiratórias provenientes de um resfriado. Mesmo assim, manteve-se muito firme no saque e conseguiu mais uma quebra no nono game para empatar o jogo: 6/3, em 43 minutos.

Mesmo cometendo o dobro de erros não-forçados - 12 a seis -, Bouchard dominou o segundo set no seu saque: perdeu apenas seis pontos no total, tendo 88% de aproveitamento contando só o primeiro serviço, e não cedeu nenhum break point.

A parcial decisiva teve um momento chave no terceiro game. Bouchard teve três game points no seu saque, chegou a salvar três break points, mas acabou cedendo a quebra. A partida seguiu no mesmo ritmo: pontos longos, Flipkens improvisando e movimentando a rival e a canadense preferindo o jogo da linha de base, mas nenhum bp sequer foi criado até a belga sacar para o jogo em 5/4.

Após ter um match point, Flipkens viu Bouchard lutar e quebrar seu saque para empatar em 5/5. A canadense, porém, não conseguiu manter o embalo e cedeu seu saque logo na sequência. Genie conseguiu salvar mais um mp no 12º game, mas a belga finalmente fechou o jogo: 7/5, em 1h01 de set.

Na segunda fase do BNP Paribas Open, Flipkens enfrenta a dona da casa, #25 Danielle Collins, que vem de bye na primeira rodada.