Halep faz estreia convincente em Indian Wells com vitória contra Strycova

Finalmente fazendo sua estreia no BNP Paribas Open, a número dois do mundo, Simona Halep entrou em quadra na noite desta sexta-feira (8) para sua partida contra a tcheca #50 Barbora Strycova. Seguindo o ótimo retrospecto, a romena implementou mais uma vitória em sets diretos em cima da tcheca, vencendo por parciais de 6/2 e 6/4, em 1h27, e agora lidera o confronto direto por 5 a 0. Halep nunca perdeu um set para esta rival.

O fato de o encontro entre as jogadoras ter sido o quinto, não impediu a partida de ser altamente imprevisível. Ambas as tenistas contaram com o ótimo físico e jogo defensivo para darem um show ao público com os ótimos ralies e bolas de finalização - Strycova em especial, sempre se mostra muito divertida comemorando ou perdendo algum ponto. Halep saiu com a vitória porque soube agir com mais inteligência nos pontos importantes.

Óbvia favorita do encontro, Halep demorou para encontrar seu bom ritmo contra a tcheca - romena precisou salvar dois break points já no primeiro game da partida. Nos games dois, três e quatro, três quebras de serviço, deixando a ex-número um com vantagem no marcador. Quando servia para se manter no set, Strycova sofreu nova quebra e acabou perdendo a parcial.

Na segunda parcial a narrativa do jogo foi outra. Apesar de começar com controle absoluto, Simona logo sucumbiu. Dos games quatro ao sete, quebras de serviço. Com o marcador empatado, era difícil de dizer como a partida seguiria. Foi apenas no último game que Halep voltou a mostrar toda a sua superioridade, finalizando a partida no segundo match point que teve a seu favor.

Ao todo a romena disparou 18 winners e cometeu 31 erros não-forçados; Strycova fechou com apenas oito winners e 33 erros. O único ace disparado na partida veio da raquete de Halep, que cometeu duas dupla faltas.

Strycova despede-se do torneio de singulares, mas segue jogando no deserto californiano em dupla, onde é defensora do título. A tcheca defende o título ao lado de Su-Wei Hsieh e elas enfrentam nas oitavas de final a dupla de Dalila Jakupovic e Irina Khromacheva.

Halep segue como uma das favoritas ao título do WTA Premier Mandatory de Indian Wells e enfrenta na próxima ronda a qualifeier #114 Kateryna Kozlova, que venceu a #34 Aliaksandra Sasnovich por parciais de 6/4, 2/6 e 6/0.