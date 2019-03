Wawrinka sofre, mas vence Evans de virada e segue vivo em Indian Wells

Ex-top 3 do mundo e atual #40 no ranking da ATP, Stan Wawrinka teve uma estreia complicada no Masters 1000 de Indian Wells. Enfrentando o qualifier britânico #100 Daniel Evans em um dia inspirado, o suíço precisou elevar seu nível e lutar muito para vencer por 2 sets a 1, de virada, parciais de 6/7 (4), 6/3 e 6/3, em 2h08 de partida.

Em um primeiro set bastante parelho, Evans conquistou uma quebra logo de cara, mas viu Wawrinka devolver em seguida e deixar tudo igual. A partir daí, o jogo seguiu com os tenistas confirmando seus serviços com autoridade. No 12º game, o suíço chegou a ter dois set points no saque do britânico, mas não conseguiu aproveitar.

A decisão foi para o tie-break, onde Evans mostrou-se embalado pela resistência no game anterior, enquanto Stan perdeu a cabeça. Sem dificuldades, o britânico liderou até o fim diante de um errático adversário e fechou em 7/6 (7-4).

Mesmo com a derrota na parcial anterior, Wawrinka seguiu batalhando e voltou firme para o segundo set. Atacando de forma agressiva, o suíço obteve dois breaks e não deu chances de reação a Evans, que pouco produziu. O ex-top 3 do ranking fechou em 6/3 e empatou o duelo.

No terceiro e decisivo set, prevaleceu quem aproveitou as oportunidades. No quinto game, Evans teve vários break points para passar a frente no placar, mas desperdiçou todos e pagou o preço posteriormente. Com uma quebra conquistada, Stan abriu vantagem e selou a vitória com outro 6/3.

Na segunda rodada do BNP Paribas Open, o suíço medirá forças com o húngaro #31 Marton Fucsovics, cabeça de chave número 29 do torneio, que saiu de bye na fase inicial.