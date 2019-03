Mertens derrota Anisimova e avança à terceira rodada em Indian Wells

A #16 Elise Mertens estreou com vitória no WTA Premier Mandatory de Indian Wells, nos Estados Unidos. Saindo de bye na primeira rodada, a cabeça de chave de mesmo número 16 derrotou a #67 Amanda Anisimova por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, em 1h21, nesta sexta-feira (8).

Dona da casa, a jovem de 17 anos foi quem começou tomando as rédeas do jogo. Com seu estilo profundo e agressivo, encurralou Mertens e abriu 3/0 em pouquíssimo tempo. A empolgação, porém, durou pouco.

A belga parece ter estudado e entendido muito bem a tática da adversária depois do início conturbado. Mesmo ainda sofrendo com algumas bolas jogadas sob a linha de base e também alguns winners da oponente, ela conseguiu se manter regular, movimentando bem as trocas e muitas vezes forçando um erro do outro lado.

Anisimova começou a se colocar em muitas situações de perigo, e apesar de se salvar muitas vezes com belos golpes, não conseguiu segurar a pressão, ainda mais nos pontos importantes. Foram nove break points que teve a favor, e só aproveitou um, enquanto que Mertens levou três dos sete em que teve chance.

Como este cenário, a cabeça de chave 16 não só virou o primeiro set, como garantiu também o segundo. Rápidas parciais, apesar de alguns momentos difíceis, para uma vitória em menos de uma hora e meia.

Mertens avança agora no BNP Paribas Open para encarar a #18 Qiang Wang. A chinesa venceu outra norte-americana, a #87 Bernarda Pera, na segunda rodada por 2 a 0. Wang venceu os dois confrontos entre as tenistas até o momento.