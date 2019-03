Svitolina sofre, mas supera desafio contra Kenin e avança em Indian Wells

Encerrando o dia de jogos na quadra dois do WTA Premier Mandatory de Indian Wells, a #6 Elina Svitolina entrou em quadra na madrugada deste sábado (9) para sua partida de segunda ronda contra a americana #33 Sofia Kenin. Svitolina venceu pelas parciais de 3/6, 7/6(5) e 6/4 e evitou de cair logo na estreia do torneio californiano.

Uma das candidatas ao título, Svitolina entrou em quadra acanhada, muito distante do nível esperado. Foi quebrada em seu primeiro game de serviço e precisou suar para conseguir a quebra de volto logo a seguir. No sexto game, a ucraniana ex-número três voltou a sofrer quebra e poucos games depois Kenin serviu para a primeira parcial. A jovem estadunidense, que vem de um vice-campeonato em Acapulco, fechou em 6/3.

A americana de 20 anos venceu 80% dos pontos com o primeiro serviço na primeira parcial e 44% de bolas de devolução no primeiro serviço da ucraniana, que ficou com 69% e 20% respectivamente.

No tempo entre sets, Svitolina reclamou com a árbitra de cadeira sobre o coach (e pai) de Kenin estar dando coaching em russo durante toda a partida: "Ele fica falando o tempo todo, 'serve assim', 'faz isso'" e logo em seguida Kenin recebeu uma chamada: "Eu não entendo russo, então ele precisa falar em inglês".

A segunda parcial foi de extremo equilíbrio entre ambas as jogadoras. Apesar dos sete break points que surgiram do decorrer do 7/6(5), nenhuma das tenistas foi capaz de converter e a parcial acabou indo para o inevitável tiebreak. No tiebreak a americana sofreu duas mini quebras e apesar de salvar o primeiro set point, acabou perdendo a parcial no segundo: 7/6(5).

Na terceira e última parcial, Svitolina não demorou muito para abrir vantagem de 4/1. Kenin se mostrou frustrada, passou a errar muitas bolas e não foi capaz de finalizar com sabedoria em nenhum dos pontos importantes que teve a seu favor. Apesar disso, a americana ainda conseguiu uma das quebras de volta e chegou a ter a chance de normalizar o placar, mas mandou a bola de backhand para o outro lado do mundo. Svitolina serviu para o jogo com perfeição em um game fechado em 40-0.

Svitolina finalizou a partida com 40 winners e 47 erros não-forçados; Kenin ficou em 31 e 39. A ucraniana venceu 112 dos 221 pontos disputados (51%). No quesito serviço, Elina fez seis aces e cometeu três dupla faltas; Kenin fechou com um único ace e quatro dupla faltas.

Kenin despede-se do torneio com uma derrota dura frente a uma das melhores do mundo e se prepara para o WTA de Miami, último torneio de piso rápido antes da temporada de saibro.

Svitolina, fora do torneio de dupla (onde fazia parceria com a bielorrussa Victoria Azarenka), segue no torneio de simples e enfrenta na próxima ronda do BNP Paribas Open a australiana #53 Daria Gavrilova, que venceu a #31 Mihaela Buzarnescu por duplo 6/2.