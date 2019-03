Kontaveit tem estreia difícil em Indian Wells, mas passa por Puig e avança à terceira ronda

Fazendo sua estreia nas quadras do BNP Paribas Open, a estoniana de melhor ranking #21 Anett Kontaveit conquistou na tarde deste sábado (9) uma importante vitória em sets diretos em cima da campeã olímpica #58 Monica Puig. Kontaveit precisou de 1h37 para fazer 6/3 e 7/6(4) em cima da porto-riquenha e vingar a derrota sofrida na temporada passada no torneio de New Haven.

Kontaveit começou a partida sendo quebrada e garantiu que Puig começasse da mesma forma. Dois games, duas quebras. Depois das duas quebras iniciais, a estoniana quebrou novamente no sexto game e no oitavo teve a chance de fechar a parcial em 6/2, mas não tirou proveito dos dois break/set points que teve a seu favor. No game seguinte, Anett serviu para o set e fechou a parcial no segundo set point que teve no game.

Na segunda parcial, Puig sofreu quebra já no primeiro game e fiou com desvantagem no placar até o oitavo, onde conseguiu finalmente quebrar o serviço da estoniana. No 11º game, Kontaveit voltou a quebrar o serviço da porto riquenha e teve a chance de servir para o jogo, mas vacilou e acabou levando a parcial ao tiebreak. No game desempate sete mini quebras de serviço, quatro beneficiando a estoniana, que fechou por 7/6(4), em 1h06.

Kontaveit venceu 56% dos pontos disputados, marcou quatro aces e cometeu duas dupla faltas. Puig fechou com 44% dos pontos ganhos, um ace e quatro dupla faltas.

A atual campeã olímpica despede-se do deserto californiano com a derrota na segunda ronda e agora foca no WTA de Miami, penúltimo torneio de piso rápido antes da temporada de terra batida.

Anett Kontaveit segue firme no WTA Premier Mandatory de Indian Wells e enfrenta na próxima ronda a #11 Anastasija Sevastova, que passou pela #96 Madison Brengle em sets diretos.