Bencic faz ótima estreia contra van Uytvanck e avança em Indian Wells

Muitas surpresas marcaram a tarde de competição neste sábado (9) nas quadras do BNP Paribas Open, mas a partida da #23 Belinda Bencic não foi uma delas. Enfrentando a belga #51 Alison Van Uytvanck, a ex-top 10 fez a partida quase perfeita ao vencer pelas parciais de 6/4 e 6/1, em 1h14, neste sábado (9).

Bencic chegou para jogar no deserto californiano com a moral elevada depois de conquistar o título do WTA de Dubai. Com o bye na primeira ronda, a suíça fez sua estreia apenas agora e fez bem, mesmo longe do melhor ritmo.

A primeira parcial ficou marcada pela inconstância das jogadoras no serviço - o que resultou em um total de 11 break points e cinco quebras de serviço. Bencic foi quem levou a melhor, quebrando em três ocasiões (games um, sete e nove).

Na segunda parcial, Bencic melhorou o serviço e aproveitou que a adversária continuava enfrentando problemas no quesito. Quebrou nos games três, cinco e sete e fechou a parcial em 6/1. A suíça não enfrentou qualquer break point no set dois.

Bencic disparou um único ace na partida e cometeu sete dupla faltas; Uytvanck fechou com três e uma. A suíça venceu 61% dos pontos com o primeiro serviço 46% nas bolas de devolução no primeiro serviço da adversária, que fechou tendo 54% de pontos ganhos com o primeiro serviço e 19% das bolas de devolução no primeiro serviço da cabeça de chave número 23.

Bencic venceu ainda 63% dos pontos disputados e sua melhor sequência foi de oito pontos ganhos de forma consecutiva.

Garantida na terceira ronda do WTA Premier Mandatory de Indian Wells, Belinda espera a vencedora do confronto entre a #13 Caroline Wozniacki e a #59 Ekaterina Alexandrova.