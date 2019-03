Goerges volta a vencer Kanepi após oito anos e segue viva em Indian Wells

Vindo de apenas três vitórias após o título em Auckland na primeira semana da temporada 2019, a #15 Julia Goerges superou uma complicada estreia no WTA Premier Mandatory de Indian Wells, mas eliminou a #86 Kaia Kanepi. Na madrugada deste domingo (10), a alemã precisou de 2h03 para eliminar a estoniana com vitória em três sets, parciais de 6/3, 2/6 e 6/3 para avançar à terceira rodada no deserto da Califórnia.

Foi o terceiro triunfo de Goerges contra Kanepi em seis confrontos, a primeira desde 2011 - a estoniana tinha vencido os dois confrontos neste período.

Salvando seu único break point, Goerges confirmou a fama que tem de ótima sacadora e venceu 85% dos pontos no seu primeiro serviço na primeira parcial. Eficiente, a alemã quebrou em dois momentos - no primeiro e no último game do set -, para fechar com confortável 6/3, em 36 minutos.

Porém, no segundo set, Goerges mostrou um desempenho totalmente atípico. Vencendo simplórios 38% de pontos com seu primeiro saque, a alemã viu Kanepi conquistar três quebras seguidas para fazer 5/0. A estoniana chegou a ser quebrada quando sacava para o pneu, e, em 5/2, enfrentou dois break points, mas se estabilizou para fechar a parcial no seu terceiro set point: 6/2, em 39 minutos.

Kanepi conseguiu manter o bom momento para quebrar logo na abertura do set final, mas Goerges afastou os fantasmas e conseguiu a recuperação, vencendo quatro games seguidos para fazer 4/1. As duas foram confirmando seus saques, e alemã teve a chance de sacar para o jogo em 5/3. Após sair perdendo o game de 15-40, a ex-top 10 encaixou três winners dificílimos para escapar dos break points e contou com um erro não-forçado da estoniana para fechar a partida: 6/3, em 48 minutos.

Na próxima rodada, Goerges enfrenta sua compatriota #97 Mona Barthel, que surpreendeu a #17 Madison Keys com vitória em três sets.