Tetracampeão, Djokovic estreia com vitória sobre Fratangelo no Masters 1000 de Indian Wells

Reencontrando um adversário que lhe rendeu dores de cabeça há três anos atrás, o #1 Novak Djokovic mostrou ter aprendido a lição e, apesar do susto no início, triunfou com tranquilidade. Em sua estreia no Masters 1000 de Indian Wells, o sérvio bateu o qualifier norte-americano #128 Bjorn Fratangelo por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (5) e 6/2, em 1h29 de partida.

Cometendo erros bobos e enfrentando um oponente jogando solto, Djokovic viu o primeiro set se complicar. No quinto game, Fratangelo conquistou uma quebra e chegou a ter 5/3 no placar. Porém, quando serviu para a parcial, no décimo game, o jogador vindo do qualifying foi quebrado de zero. Após isso, os tenistas confirmaram seus saques restantes e a decisão foi para o tie-break.

O game desempate também foi lá e cá. Primeiro, Nole abriu vantagem, mas viu o norte-americano reagir. Foi então que no 5/5, Fratangelo cometeu um erro não forçado e deu o set point ao sérvio, que não desperdiçou e fechou em 7/6 (7-5).

Sem conseguir manter o bom nível de tênis no segundo set, o tenista da casa foi presa fácil para o número um do mundo. Dominando as trocas do fundo da quadra e finalizando bem os pontos na rede, Djokovic obteve duas quebras e fez 5/1 rapidamente. Controlando a liderança no marcador, selou a vitória por 6/2 com um belo winner de forehand na cruzada.

Tetracampeão do BNP Paribas Open, Nole enfrentará na próxima rodada o alemão #39 Phillip Kohlschreiber, que passou pelo polêmico australiano #33 Nick Kyrgios em sets diretos, com duplo 6/4.