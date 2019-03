Osaka vinga derrota de Dubai, passa por Mladenovic e avança em Indian Wells

Encerrando o dia de atividades na quadra principal do BNP Paribas Open, a número um do mundo mundo, Naomi Osaka venceu a #65 Kristina Mladenovic na madrugada deste domingo (10) para vingar a derrota sofrida na no WTA de Dubai há algumas semanas. A japonesa venceu pelas parciais de 6/3 e 6/4, em 1h20.

Osaka entrou em quadra com a função de defender o título do torneio californiano, tentar manter o número um e ainda conquistar a primeira vitória como líder do ranking. A japonesa fez tudo muito bem e, com altíssimo nível de jogo, despachou a francesa ex top 10.

Muito contrário do que se era imaginado, Osaka entrou em quadra a todo gás. A japonesa fez excelentes pontos de devolução, construiu bons pontos e venceu grande parte dos rallies que enfrentou com a francesa. Apesar de pecar com o segundo serviço e com os pontos decisivos, a japonesa precisou de 38 minutos para fechar a parcial em 6/3.

Ao todo, Osaka disparou dois aces e zerou em dupla falta. Mladenovic zerou em aces e cometeu quatro dupla faltas. A japonesa ficou ainda com 12 winners no bolso, contra oito da francesa. Ambas empataram nos erros não-forçados: 14.

Na segunda parcial, Osaka mostrou-se muito mais leve. Passou a sorrir entre os pontos, a tentar diversificar no que podia e os 'Come ons' passaram a soar mais divertidos. A japonesa salvou 2/3 break points e passou a converter os pontos de quebra que teve a seu favor com mais eficiência, ficando em 2/5. Em 42 minutos, a parcial estava ganha, com parcial de 64, a francesa vingada e a japonesa garantida na terceira ronda do torneio.

Osaka fechou a partida com 68 dos 128 pontos ganhos, 24 deles de winners e 22 ganhos de graça com os erros cometidos pela francesa. A japonesa fechou com cinco aces e duas dupla faltas (ambas cometidas na segunda parcial). Mladenovic venceu 16 pontos com winners e 24 com erros não forçados de Osaka; no serviço a francesa fez um ace e cometeu cinco dupla faltas.

Mladenovic despede-se das areias do deserto de Indian Wells e foca agora no Miami Open, segundo Premier Mandatory do ano.

Naomi Osaka segue viva na busca pela defesa do título do WTA Premier Mandatory de Indian Wells e já garantida na terceira ronda prepara-se para enfrentar a #25 Danielle Collins, que passou pela #56 Kirsten Flipkens sem grandes dificuldades.