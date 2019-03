Alexandrova surpreende Wozniacki em longa partida na segunda rodada de Indian Wells

A #13 Caroline Wozniacki está fora do WTA Premier Mandatory de Indian Wells. A campeã de 2011 deu adeus ao torneio logo na segunda rodada, na sua estreia, já que teve bye na primeira. A #59 Ekaterina Alexandrova levou a melhor após 2h27 de jogo, em vitória por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 2/6 e 7/5, na madrugada deste domingo (10).

Esta foi a primeira partida de Wozniacki desde o Australian Open, já que a dinamarquesa vinha sofrendo com problemas de saúde.

Foi uma partida muitíssimo equilibrada. Nenhuma das duas conseguiu confirmar seu saque com facilidade, em nenhum game do confronto. Os break points e as quebras se alternavam de lado a todo momento, e Alexandrova triunfou por tê-los em maior número. A russa foi mais decisiva nos pontos importantes.

O jogo começou já com uma quebra para cada lado. Depois, se encaminhou de modo igualitário até o 6/5 para a russa, com saque de Wozniacki. A dinamarquesa voltou a errar demais, e viu a adversária fechar a primeira parcial.

A número 13 do mundo sofreu com seu serviço na partida inteira. Ela teve mais duplas faltas (quatro) do que aces (três), e colocou apenas 61% de primeiro saque em quadra. A partida se manteve parelha pelo seu forte jogo defensivo de base. No segundo set, entrou na cabeça da oponente e venceu três vezes com a outra sacando, o que resultou em uma parcial até tranquila de 6/2.

Na terceira etapa, porém, o cenário da primeira se repetiu. Alexandrova foi mais precisa e assumiu a liderança desde o início. Quando teve a quebra de vantagem que tinha devolvida, pressionou o serviço da adversária e voltou à frente do placar logo em seguida. Assim, a russa aplicou outro 7/5 e fechou a partida.

Ekaterina Alexandrova vai agora à terceira rodada do BNP Paribas Open para enfrentar a #23 Belinda Bencic, que vem de vitória fácil sobre a #51 Alison van Uytvanck.