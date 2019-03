Thiem fecha dia em Indian Wells com vitória sobre Thompson e vai à terceira rodada

O #8 Dominic Thiem está na terceira rodada do Masters 1000 de Indian Wells, disputado nos Estados Unidos. O austríaco avançou após derrotar o #77 Jordan Thompson por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5, em 1h54, na última partida do terceiro dia de competições no deserto da Califórnia, já a madrugada deste domingo (10).

Foi uma partida bem longa se for considerado que só duas parciais foram disputadas. Isso se deveu porque Thiem não teve uma vitória muito fácil. Apesar de não deixar sets na quadra, o tenista favorito encontrou resistência do adversário em alguns momentos, principalmente na segunda etapa.

No primeiro set, o austríaco dominou. Jogou com muita angulação, bolas profundas e variação. Thompson tentou, inclusive, partir para a rede e encurralar o adversário algumas vezes, na tentativa de colocar mais pressão, mas tomou diversos lobs. Uma quebra quando o adversário sacava em 3/2 e o número oito do mundo garantiu a parcial.

Na segunda etapa, Thiem saiu na frente de forma rápida, vencendo no saque do oponente logo no primeiro game. Daí em diante, o jogo ficou mais equilibrado. Thompson passou a mexer melhor o oponente de um lado para o outro, e o austríaco começou a errar mais. Algumas bolas batendo na rede e caindo curtas também ajudaram o australiano, e também houve um game de quase 20 minutos de duração.

Nada disso, porém, trouxe uma diferença direta para o placar. Uma quebra para cada lado resultou em outra vitória parcial para Thiem, que já tinha a vantagem. Assim, ele fechou a partida em 2 a 0.

O cabeça de chave número sete avança agora à terceira rodada para enfrentar o #29 Gilles Simon, que derrotou o #60 Malek Jaziri em partida de mais de três horas na segunda rodada.