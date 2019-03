Halep tem muito trabalho, mas vence Kozlova e avança em Indian Wells

A número dois do mundo, Simona Halep, provou neste domingo (10), mais uma vez, que não desiste de voltar a ocupar o topo do ranking mundial. A romena enfrentou e venceu, pelo WTA Premier Mandatory de Indian Wells, a ucraniana #114 Kateryna Kozlova, em sets diretos, com parciais de 7/6(3) e 7/5, em 1h50 minutos de jogo.

Apesar da vitória em 2 sets a 0, Halep teve muita dificuldade em ambas as parciais. Sacando bem, a qualifier ucraniana conseguiu jogar de igual para igual com a adversária e teve possibilidade de vitória. No primeiro set, foram quatro quebras de serviço, duas para cada lado, forçando a decisão apenas no tiebreak, onde a romena levou a melhor e fechou em 7/6(3).

No segundo set, foram sete quebras de serviço ao todo, com vantagem para Simona Halep que conseguiu quebrar quatro vezes a adversária. Com um primeiro serviço bastante eficiente, onde obteve 77% de aproveitamento, a campeã de 2015 fechou o set em 7/5.

Com a vitória, Simona Halep enfrenta agora no BNP Paribas Open a #61 Marketa Vondrousova, que passou em três sets pela letã #22 Jelena Ostapenko.