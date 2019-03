Buscando quebrar escrita negativa, Cilic bate Lajovic e vai à terceira rodada em Indian Wells

Assombrado pelas duas últimas fracas campanhas no Masters 1000 de Indian Wells - foi eliminado precocemente em 2017 e 2018 -, o #11 Marin Cilic sofreu um pouco, mas estreou com o pé direito nesta edição do torneio. Enfrentando o sérvio #45 Dusan Lajovic, o croata foi superior nos momentos decisivos e venceu por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/4, em 1h33 de partida.

Em um começo de jogo avassalador, Cilic quebrou o saque de Lajovic duas vezes seguidas e abriu 4/0. Porém, viu o sérvio devolver um dos breaks, diminuir a vantagem e esboçar uma reação. Mas parou por aí, O croata fez valer a liderança folgada adquirida no início da parcial e fechou em 6/3.

No segundo set, Cilic veio novamente mais intenso que o adversário e conquistou a quebra logo no terceiro game. Entretanto, Lajovic deu a resposta logo na sequência e, confirmando seu saque, passou a liderar o placar. Apesar de manter o duelo equilibrado, o sérvio acumulou erros não forçados em momentos decisivos, o que fez a diferença no resultado final.

Com outro break obtido no sétimo game, o croata abriu 5/3 e encaminhou a classificação. Sacando para a partida, o cabeça de chave número 10 resistiu bem as longas trocas de bolas impostas por Lajovic e, após salvar triplo break point, selou a vitória por 6/4.

Na próxima rodada do BNP Paribas Open, Cilic medirá forças com o vencedor do confronto entre o canadense #25 Denis Shapovalov e o norte-americano #38 Steve Johnson.