Barty domina Brady e está na quarta rodada do WTA de Indian Wells

A #12 Ashleigh Barty venceu a #83 Jennifer Brady e eliminou a norte-americana na terceira rodada do WTA Premier Mandatory de Indian Wells, nos Estados. Fechando o dia de competições da quadra principal, a australiana bateu a tenista da casa por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, em uma hora e quinze minutos de partida, na madrugada desta segunda-feira (11).

Barty tomou conta do duelo na maior parte do tempo. Brady somente ameaçou a adversária no início da partida. Com devoluções muito profundas e rente às linhas, ela conseguiu a quebra quando a oponente sacava em 2/1, mas o troco veio logo no game seguinte.

A partir dali, a cabeça de chave número 12 controlou o jogo. Ela passou a mexer muito bem a norte-americana, que teve que bater muitas bolas na corrida e não conseguiu colocar mais pressão. Barty abusou da variação: slices, diversos golpes com top spin, drop shots e muito mais. Com isso, ela não só igualou o primeiro set novamente, como seguiu ameaçando o serviço de Brady, até que adquiriu outra quebra e sacou em 5/3 para fechar a partida.

No segundo set, o roteiro se manteve. Cometendo muitos erros, a dona da casa perdeu o seu saque logo no começo, e viu a favorita abrir 2/1 com uma quebra de vantagem. Neste momento, a número 83 do mundo pediu, inclusive, para conversar com seu técnico no intervalo entre games. Nada disso, porém, adiantou. Brady seguiu firme e ainda conseguiu outra vitória com a oponente sacando. Isso se encaminhou para um 6/2 e o triunfo da australiana na partida.

Ashleigh Barty vai agora à quarta rodada do BNP Paribas Open para encarar uma das maiores favoritas, a #6 Elina Svitolina. A ucraniana vai enfrentar a segunda australiana seguida, já que derrotou a #53 Daria Gavrilova na terceira rodada.