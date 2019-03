Osaka passa de forma segura contra Collins e avança em Indian Wells

Pelo WTA Premier de Indian Wells, a número um do mundo, Naomi Osaka, não teve dificuldades ao vencer a americana #25 Danielle Collins, em sets diretos. A atual campeã no deserto da Califórnia avançou com parciais de 6/4 e 6/2, em 1h24, nesta segunda-feira (11).

Com bom aproveitamento em seu primeiro serviço, onde conquistou 71% dos pontos tentados, Osaka focou seu jogo, principalmente, no fundo de quadra, com bolas rápidas. Apesar do equilíbrio e eficiência de Collins, que também jogou bem o primeiro set, a japonesa conseguiu se sair melhor e levou o set com 6/4.

No segundo set, mais tranquilidade para a Osaka. Com Collins errando demais, a japonesa aproveitou para quebrar o serviço da adversária por duas vezes e fechar o set em 6/2 e o jogo em 2 sets a 0.

O próximo desafio de Naomi Osaka no BNP Paribas Open é contra a suíça #23 Belinda Bencic que também venceu seu jogo, contra a russa #59 Ekaterina Alexandrova, por 6/4 e 6/2. O duelo está marcado para acontecer nesta terça-feira (12), às 22h, horário de Brasília.