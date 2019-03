Déjà vu: Djokovic perde para Kohlschreiber e cai novamente de forma precoce em Indian Wells

Vindo de boa campanha no Masters 1000 de Indian Wells, o alemão #39 Philipp Kohlschreiber surpreendeu e venceu o tetracampeão #1 Novak Djokovic por 2 sets a 0, parciais de duplo 6/4, em 1h36 de partida.

O confronto estava marcado para segunda-feira (11), mas foi interrompido pela chuva logo no segundo game, com 15 minutos e foi retomado nesta terça-feira (12). O primeiro set foi disputadíssimo, com os dois tenistas bem agressivos e buscando a vantagem. Sólido nas devoluções, Kohlschreiber conquistou a primeira quebra no sétimo game e abriu 4/3 na parcial.

Na sequência, Djokovic esboçou uma reação, porém desperdiçou o quarto break point a seu favor e viu o número 39 do ranking mundial ampliar para 5/3. A partida se manteve sem quebras e o alemão fechou o primeiro set em 6/4 após mais um erro não forçado do sérvio, que ficou muito irritado, quebrou a raquete e foi advertido pelo árbitro.

Com Djokovic desestabilizado e Kohlschreiber embalado pela vitória na parcial anterior, o tenista da Alemanha aproveitou o momento começou o segundo set com tudo. Logo no primeiro game, conquistou a quebra de saque de zero para cima do sérvio e abriu 2/0. Somando 30 erros não forçados e com semblante cansado, Djoko teve o seu serviço quebrado mais uma vez e viu o alemão abrir 5/2.

Em seguida, Kohlschreiber sacou para fechar o jogo, porém viu o número um do ranking mundial reagir para devolver uma das quebras. No décimo game, o tenista da Alemanha teve a segunda chance de selar a vitória. Dessa vez, sacou firme e conseguiu comandar os pontos para vencer o confronto e se garantir na próxima rodada.

Pelas oitavas do BNP Paribas Open, Kohlschreiber enfrentará o francês #19 Gael Monfils, que venceu o espanhol #91 Albert Ramos em sets diretos, parciais de 6/0 e 6/3. Além disso, o tenista da França vem de título do ATP 500 de Roterdã e foi semifinalista em Dubai.