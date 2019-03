Venus Williams sofre, mas vence Barthel e vai às quartas em Indian Wells

A #36 Venus Williams está nas quartas de final do WTA Premier Mandatory de Indian Wells, nos Estados Unidos. A norte-americana avançou após vencer a alemã #97 Mona Barthel por 2 sets a 0, com um duplo 6/4, em 1h46, nesta terça-feira (12).

Foi uma partida bem longa por ter sido disputada em dois sets. As tenistas tiveram um duelo muito equilibrado. Desde o início, ninguém tomou conta completamente do confronto. Até o estilo de jogo foi parecido, com as duas batendo firme, angulado e profundo, e algumas variações às vezes para quebrar o ritmo. Venus levou a melhor por ser mais decisiva nos pontos importantes e, no final, por ter mais quebras que a adversária.

No primeiro set, houve muita dificuldade dos dois lados para confirmar os seus serviços. Foram cinco quebras no total, com três a favor da norte-americana. Poucos games não tiveram break points a favor de alguém. A tenista da casa foi um pouco mais firme e faturou a parcial em 6/4.

Na segunda etapa, o cenário foi completamente outro. A dificuldade foi para conseguir qualquer chance no saque da oponente. O padrão de jogo continuou o mesmo, mas dessa vez, quem começava o ponto mandava nele desde o início; até que, no 3/3, Venus conseguiu pressionar.

Barthel cometeu mais erros e viu a adversária quebrar seu serviço. Assim, a norte-americana manteve a liderança até o fim. Ela ainda perdeu um match point no 5/3, mas sacou pro jogo logo em seguida e confirmou.

Com a vitória, Venus Williams avança agora às quartas para enfrentar a vencedora do confronto entre a #9 Aryna Sabalenka e a #8 Angelique Kerber.