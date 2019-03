Sólido, Hurkacz bate Shapovalov e vai às quartas do Masters 1000 de Indian Wells

Vindo de grande campanha, o #67 Hubert Hurkacz segue firme no Masters 1000 de Indian Wells. Nesta quarta-feira (13), o polonês deu sequência a boa fase no torneio e bateu o jovem canadense #25 Denis Shapovalov por 2 sets a 1, parciais de 7/6, 2/6 e 6/3, em 2h04 de partida.

O primeiro set foi muito acirrado, com ambos jogando bem os seus games de saque e não oferecendo chances na parcial. Sem desvantagens, o confronto foi decidido no tiebreak.

No game decisivo, Hurkacz começou melhor e conquistou uma mini quebra logo de cara para abrir 2/0. O polonês se manteve sólido e alcançou mais dois breaks para ampliar a vantagem em 6/2 e ter quatro set points. Shapovalov salvou o primeiro após aplicar belo voleio, mas na sequência, contando com mais um erro não forçado para o número 25 do ranking mundial, o tenista da Polônia fechou o primeiro set em 7/6 (7-3).

Precisando reagir para se manter vivo no confronto, o canadense voltou melhor e aplicou boas devoluções logo no segundo game para conquistar a primeira quebra de saque no jogo e abrir 2/0. Porém, o polonês esboçou uma reação e devolveu o break logo em seguida. Mas foi só. A partir daí só deu Shapovalov, o canadense se manteve calibrado nos ataques para comandar os pontos e emplacou duas quebras seguidas, fechando a parcial em 6/2.

No terceiro e decisivo set, Hurkacz começou melhor e conquistou a vantagem logo no primeiro game para largar na frente em 2/0. O polonês seguiu inabalável para assegurar a vantagem e com mais uma quebra, selou a vitória por 6/3.

Pelas quartas de final do BNP Paribas Open, Hurkacz enfrentará o vencedor do confronto entre o suíço #4 Roger Federer e o britânico #23 Kyle Edmund, que estão em quadra nesse momento.